ALBANO | IO AL POSTO DI EMIS KILLA? NON SVENDO IL MIO VALORE CHE VA OLTRE GLI URALI

Al Baa la decisione didi ritirarsi dal Festival di Sanremo e sfrutta l’occasione per lanciare qualche frecciata a Carlo Conti che non l’ha voluto sul palco dell’Ariston.“ha fatto bene a ritirarsi e a evitare polemiche”. Così Al Bano ha commentato all’Adnkronos la scelta del cantante, indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere.“Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero, figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso”, spiega il leone di Cellino.Il fatto che si liberi untra i Big le fa gola? “No. Avevo un mio piano con Sanremo quest’anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre”.Al Bano non usa giri di parole e rimarca la sua fama internazionale: “Conosco il mioe non lo, unche vale Alpi e anchegli”.