Ilfattoquotidiano.it - Al via la scuola politica di Totò Cuffaro: per l’ex presidente platea bipartisan. Dal dem Cracolici all’M5s di Paola

Ad aprire le danze saràvenerdì con la prima lezione dellaorganizzata a Ribera (Agrigento) dalla Democrazia cristiana, il partito rifondato daldella Regione dopo aver scontato una pena a 7 anni per favoreggiamento alla mafia. A seguire, subito dopo di lui, ci sarà niente meno che ildell’Antimafia regionale, il dem Antonello. Ma a prendere parte alladisaranno ancheiena Ismaele La Vardera e il portavoce del M5s nell’isola, Nuccio di, con quest’ultimo che terrà la sua lezione diin un giorno simbolo: il 23 maggio. Dietro a questa scelta, secondo il pentastellato, ci sarebbe una precisa volontà di andare nel cuore del “cuffarismo” per parlare “male del cuffarismo”. Una scelta a dir poco machiavellica, ma condivisa anche da La Vardera: i due hanno anche firmato un comunicato congiunto per spiegare la loro presenza.