Al via i lavori per i Premi Amnesty International Italia per la musica italiana

ROVIGO – Iniziano iper la 28ª edizione di “Voci per la Libertà – Una canzone per”, il festival che celebra l’unione trae diritti umani. L’appuntamento si terrà nel centro storico di Rovigo dal 18 al 20 luglio 2025, con ulteriori momenti significativi che saranno annunciati prossimamente.Per la sezione Big del, è possibile segnalare all’indirizzo [email protected] , entro il 24 febbraio 2025, canzoni pubblicate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 interpretate da artistini noti e dedicate ai temi della Dichiarazione universale dei diritti umani. Una commissione congiunta die Voci per la Libertà selezionerà dieci brani che saranno valutati da una giuria di esperti (giornalisti, conduttori, accademici, referenti die Voci per la Libertà).