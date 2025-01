Anteprima24.it - Accademia, big match sul campo della capolista

Tempo di lettura: < 1 minutoLe giallorosse scenderanno indomani pomeriggio alla Palestra Comunale Pittoni di Torre Annunziata (NA) contro la Fiamma Torrese, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato regionale di Serie C.Chiuso il girone di andata al terzo posto, a pari merito con Caivano, le beneventane sono subito chiamate ad una gara molto complicata e allo stesso tempo importante ai finiclassifica. Tre, infatti, sono i punti che separano l’dalla vetta del campionato, occupata proprio da Torre Annunziata che con 16 punti conquistati nelle ultime sei gare è riuscita a scavalcare la Penisola S. Agnello al primo posto proprio all’ultima gara di andata. Anche le giallorosse, dopo un inizio in sordina, hanno decisamente cambiato passo e si trovano ora a battagliare nel gruppo di testa per la conquista di un posto nei play off.