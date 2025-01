A Roma c’è una statua che è meglio non guardare mai negli occhi | il motivo

Leggi su Funweek.it

Chiunque abbia frequentato l’università si sarà trovato almeno una volta a seguire dei riti o segni per superare un esame o affrontare la laurea. LEGGI ANCHE:– E’ la fontana più ‘brutta’ di: sai perché un cardinale si toglieva il cappello quando ci passava davanti?Ogni città e ogni ateneo ha una propria credenza, santo o protettore, aalla Sapienza si parla di Minerva, lache si trova nel cortile principale della città universitaria. Ecco qual è la leggenda e la storia che si aggirano intorno a lei.Minerva Minerva della Sapienza di: curiosità sullaMinerva, conosciuta anche come la dea greca Atena, rappresenta fin dalla tradizione ellenica saggezza e intelligenza. Completamente armata, nasce dalla testa del padre Giove ed è proprio tale particolarità che rimanda in modo metaforico all’ingegno, la razionalità e la conoscenza.