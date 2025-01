Universalmovies.it - A real pain | trailer e poster del film candidato agli Oscar 2025

Vi presentiamo i nuovidel, premiato al SundanceFestival ea due premiper la migliore sceneggiatura originale a Jesse Eisenberg e per il miglior attore non protagonista a Kieran Culkin. Iluscirà nelle sale italiane a partire dal 27 febbraio.A: chi sono gli altri nominatiDurante un viaggio in Polonia in compagnia di Anna Strout, che ora è sua moglie, Jesse Eisenberg ha avuto quella che lui definisce una ‘strana rivelazione’. Un viaggio di due settimane attraverso il Paese l’aveva condotto al villaggio di Kranystaw, nella piccola casa dove sua zia Doris aveva vissuto prima che l’Olocausto costringesse tutta la sua famiglia a fuggire. “Se la guerra non fosse mai avvenuta, ora vivrei qui”, ricorda di aver pensato Eisenberg.