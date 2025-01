Lanazione.it - A Firenze il simposio nazionale ‘I musei nazionali per la demenza’

, 31 gennaio 2025 - Quale contributo possono dare iper costruire una risposta della comunità al problema della demenza? Come costruire una reteche favorisca la collaborazione con il settore sociosanitario? A queste e ad altre importanti domande proverà a rispondere il“IItaliani per la Demenza”, martedì 4 e mercoledì 5 febbraio al Museo degli Innocenti di. Il SistemaToscani per l'Alzheimer ha lanciato una mappatura dei programmi che, spazi espositivi e organizzazioni culturali italiane dedicano alle persone con demenza e a chi se ne prende cura MID-MAP OPEN CALL -Toscani per l’Alzheimer. Alla call hanno risposto ben 80 progetti, 47 toscani e 33 in altre regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Trentino, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Lazio, Molise e Sicilia.