Thesocialpost.it - A Bari Vecchia con pistole e coca: chi sono i due rampolli del clan Capriati e tiktokers arrestati oggi

I nipoti del boss di, Christian e Loretastatiper possesso di droga e armi. Entrambi si presentano sui social come vere e proprie icone della mala, mostrando uno stile di vita lussuoso e provocatorio.Leggi anche: Assolti l’ex primario Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mereu: il caso di Sara PedriArresto aMercoledì 29 gennaio, durante i festeggiamenti per il 20esimo compleanno di Christian, i carabinieri hanno trovato i due cugini in possesso di una pistola carica, contanti e sostanze stupefacenti. Loreta, 31 anni, ha reagito in modo violento alla perquisizione, finendo in carcere, mentre Christian è stato posto agli arresti domiciliari. Durante l’udienza di convalida, Christian ha dichiarato: “Le armi e la droga erano mie, mia cugina non c’entra niente”.