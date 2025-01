Amica.it - 10 gonne di tendenza secondo le sfilate P/E 2025

Leggi su Amica.it

Quest’anno, anche chi ama i pantaloni difficilmente potrà resistere al fascino della gonna. Protagonista, in tutte le sue forme e lunghezze, dei look più belli visti sulle passerelle delleP/E. Di seguito, 10 modelli di.Tra ledic’è quella a palloncino, vista sulla passerella di Chloé, e quella in formato maxi protagonista da Saint Laurent. A seguire, ci sono il modello in suede di Hermés, la wrap skirt di Etro e quella trasparente di Fendi. Nel video di Amica.it, si scoprono anche i modelli di Dior, JW Anderson, Gucci, Michael Kors e Rabanne. GUARDA LE FOTOGiacche, vestiti e: è il momento di indossare un capo in pelle Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA 10dileP/EAmica.