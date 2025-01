Ilfattoquotidiano.it - Washington, l’aeroporto “Reagan” ha la pista più trafficata degli Stati Uniti: 800 voli civili e militari al giorno e 2 incidenti sfiorati nel 2024

Due collisioni sfiorate negli ultimi mesi e 80miladi elicotteriregistrati in tre anni. IlNational Airport di, dove questa notte un aereo civile con 64 passeggeri si è scontrato con un velivolo dell’esercito, è unoscali più trafficati. Solo nelè stato teatro di due “near miss incidents” che hanno portato la Federal Aviation Administration ad aprire due inchieste.Il primo è avvenuto il 18 aprile, quando per un errore di comunicazione un Boeing 737 MAX 8 della Southwest Airlines in partenza per Orlando era stato autorizzato ad attraversare lasulla quale un Embraer E190 della JetBlue aveva avuto l’ok per decollare in direzione Boston. Poche settimane più tardi, il 29 maggio, un controllore aveva annullato il decollo di un Airbus A319 dell’American Airlines perché un piccolo aereo privato, un Hawker Beechcraft Super King Air, era stato autorizzato ad atterrare su unaintersecante.