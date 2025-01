Dilei.it - Wanda Nara, non c’è pace con Icardi: “Non paga gli alimenti”

Continua la guerra trae Mauro, che dopo essersi detti addio per l’ennesima volta, stanno battagliando in tribunale. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dai media argentini, i due sarebbero lontani dal trovare una soluzione definitiva: il conflitto tra il calciatore e l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle pare si sia spostato sulla custodia delle due figlie, Francesca e Isabella, che al momento vivono insieme alla madre in Argentina, e sul mancatomento deglida parte di, la battaglia in tribunaleNon c’èpere Mauro, che da settimane animano le pagine di cronaca rosa con la loro ennesima separazione. Lei si è riavvicinata al rapper L-Gante mentre il calciatore ha ufficializzato da poco l’amore con China Suarez, ma i rapporti tra loro sarebbero tutt’altro che sereni.