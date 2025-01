Cityrumors.it - Voli di Stato e giustizia: Il Caso Lo Voi e lo scontro con il Governo

La decisione di Mantovano e ilLo Voi hanno aperto un nuovo fronte nella battaglia tra esecutivo e magistraturaLa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Giulia Bongiorno come legale di riferimento per tutelarsi dopo la notifica sulAlmasrami. Una mossa che conferma la volontà deldi affrontare con determinazione l’ondata di inchieste e tensioni istituzionali che si sono moltiplicate nelle ultime settimane.Retroscena Lo Voi eMeloni Cityrumors.it foto ig: @smarttechtv.italiaNel frattempo, il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, è finito nel mirino dopo essereal centro di un accesocon il. Il tema? La limitazione deidisulla tratta Roma-Palermo, decisa dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha negato l’uso di questi mezzi ai magistrati siciliani, obbligandoli così a ricorrere adi linea per i loro spostamenti istituzionali.