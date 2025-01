Ilfattoquotidiano.it - Vogue critica il ritratto ufficiale di Melania Trump e la conduttrice di Fox News si infuria: “Criticate la first lady più affascinante dai tempi di Jackie?”

Conservatori controUsa. Il motivo?. Lo scrive l‘Independent che racconta di come lavergata dal noto mensile di moda al look scelto dallaper ilabbia scaldato gli animi. Si legge chesembra fare il “cosplay di The Apprentice“. L’immagine è scattata dalla belga Régine Mahaux: laindossa una giacca da smoking Dolce & Gabbana, camicia bianca e pantalone classico.Secondo la scrittrice Hannah Jackson, la 54enne ricorda molto, troppo, un personaggio del reality show condotto dal marito, oggi Presidente degli Stati Uniti al secondo mandato. Non solo,viene paragonata anche a un “mago freelance” e si legge: “Non sorprende che una donna che ha vissuto in un attico dorato, la cui fama è così intrecciata con l’impero della televisione reality, si rifiuti di abbandonare la teatralità—anche di fronte a 248 anni di tradizione“.