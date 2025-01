Juventusnews24.com - Vlahovic flop, la Gazzetta va all’attacco: «Stavolta gioca ma è a lungo spettatore». Bocciatura pesante

di Redazione JuventusNews24, lava: voto e pagella dell'attaccante serbo nell'ultima sfida di Champions League disputata all'Allianz Stadium

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai bianconeri della sfida tra Juventus e Benfica. Serata molto negativa per Dusan Vlahovic, che conferma il suo momento no.

4,5 – Stavolta gioca ma è a lungo spettatore. Lo servono poco e lui non riesce a mettersi in proprio. Zero i pericoli creati nella sfida dell'Allianz Stadium dal centravanti serbo.