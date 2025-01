Thesocialpost.it - Violento incendio in Italia, in fiamme il mercatino: immagini spaventose

Leggi su Thesocialpost.it

Tensione a Vaiano a causa dell’che ha colpito RiciclAnde, undel riuso che opera in sinergia con il Comune. Questo spazio solidale offre la possibilità a chiunque di donare oggetti non più utilizzati, che possono risultare utili a famiglie in difficoltà. RiciclAnde rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità locale.Leggi anche: Tragedia in ospedale in: il bimbo muore durante il parto, gravissima la madreL’è scoppiato in serata, intorno alle 20, generando numerose chiamate ai vigili del fuoco. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti, ma il capannone che ospitava l’attività è stato seriamente danneggiato.Sconvolti i gestori della struttura, che hanno aggiornato gli amici della struttura su Facebook: “Non ci riesce neanche dirlo.