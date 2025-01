Gamberorosso.it - Vini no e low alcol sempre più strategici: ecco chi sono i top brand italiani che stanno investendo (e chi no)

L'universo deideati e a bassa gradazione trova il gradimento dei top(anche se non di tutti). In un'Italia che ha acceso il disco verde, attraverso il Masaf, per una categoria che oggi pesa circa l'1,5% dei consumi mondiali di vino, il settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso ha provato a sondare il punto di vista di alcuni tra i maggiori player (ai vertici per fatturati del 2024) dalla forte attitudine internazionale, per conoscere il rispettivo livello di interesse. Per tutti, il segmento è considerato altamente strategico, merita attenzione e, come tale, necessità di investimenti ponderati e mirati. Inoltre, non si intravedono nei prodotti no-lowdei particolari rischi di cannibalizzazione a danno deitradizionali. I punti di vista, però, si dividono quando si parla dello stop imposto dal decreto nazionale, che esclude dalla gamma Dop e Igp.