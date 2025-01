Anteprima24.it - VIDEO/ Salerno, De Luca chiede tempi celeri per il nuovo “Ruggi”

Tempo di lettura: 2 minuti 220 mila metri quadrati, 732 posti letto, 50 terapie intensive, 50 mila metri quadrati di parcheggio, 1710 posti auto, 470 milioni come costo di realizzazione: sono i numeri delospedalediche il consorzio ITM che si è aggiudicato l’appalto ha promesso di realizzare in 870 giorni. Maanche più corti il governatore della regione Campania, Vincenzo Deche, oggi, ha presentato i dettagli del progetto che porta anche la firma di un studio coreano e che prevede di realizzare un edificio energia quasi zero con un impiantistica tesa a risparmio energetico ed un parco fluviale all’interno ma con il verde presente anche negli spazi interni e sul tetto di alcuni reparti. Una struttura lamellare di protezione come una seconda guaina sulle facciate esterne che diventano man mano più leggere dalla base verso l’alto e sale ad alta specializzazione anche dal punto di vista delle tecnologie.