Ilfattoquotidiano.it - “Vertigineux”, quando la moda di Valentino incontra il teatro dei sogni di Alessandro Michele: “Questi abiti hanno un potere sovrannaturale”

“Eccetera”. Una parola, un soffio, un congedo che racchiude l’infinito. Le luci si spengono, un lungo schermo a LED si accende e proietta una lista vertiginosa di parole, suggestioni, frammenti di un racconto ancora da scrivere. Poi ecco partire una musica martellante: la prima modella calca la scena mentre alle sue spalle scorre una scritta. Con un’immersione totale in una “vertigine lessicale”,ha scelto di inaugurare il suo primo show Haute Couture per, battezzato non a caso ““. Un debutto fulminante, suggestivo, avvolgente, che ha stregato il pubblico presente alla Bourse di Parigi, trasformata per l’occasione in un “immaginario” dove 48 modelli, come attori di un’opera corale,dato vita a una visione onirica e potente.“Sono stanco ma felice”, confessadopo la sfilata, accolta da un’ovazione.