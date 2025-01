Sport.quotidiano.net - Verso la fase decisiva. Cianni guarda al futuro della Recanatese: "Le prossime partite saranno cruciali»

Il puntosituazione, a metà settimana, con il dtJosè(foto) partendo dagli ultimi innesti, Zini e Giandonato, quasi inevitabilmente, viste le ristrettezze dell’organico, gettati nella mischia domenica scorsa ad Ascoli. Qual è il loro stato di forma considerando che si conta molto sul bagaglio di esperienza e di tecnica che possono portare alla squadra? "Non avendo preso parte di recente a gare ufficiali è chiaro che debbano riacquisire il ritmo tipico delle competizioni agonistiche (la punta toscana ad esempio non giocava dal match contro il Siena del primo dicembre, ndr), ma questa settimana, piena di lavoro, sarà utilissima per ritrovare smalto che serve in gara. Comunque hanno dato il loro apporto e prestissimo li vedremo in discreta forma". Si profilano problemi di abbondanza per la prossima sfida? "Facciamo gli scongiuri ma potrebbe essere così e sarebbe la prima volta, incredibilmente, dall’inizio di stagione e siamo praticamente a febbraio.