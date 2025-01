Valentino Rossi che batosta | Marquez se la ride

Leggi su Sportface.it

Tra il ‘Dottore’ e il pilota spagnolo una rivalità eterna: “Migliorare i rapporti? Magari tra 20-30 anni.”e la ‘’ che potrebbe arrivargli dall’ex grande rivale, Marc. Ormai manca davvero poco all’inizio del Motomondiale 2025, i battenti si apriranno ufficialmente in Thailandia nel weekend 28 febbraio-2 marzo., l’ex rivaletra i favoriti nel MotoGP 2025L’attesa è enorme, soprattutto per quanto riguarda il MotoGP. Uno dei favoriti alla vittoria finale non può che essere lo spagnolo, da quest’anno in sella alla moto del team ufficiale Ducati.Compagno e rivale sarà il torinese Pecco Bagnaia, campione del mondo nel 2022 e 2023. Nel 2018 si è invece aggiudicato il titolo in Moto 2. Sono invece 8 i Mondiali vinti dal catalano, di cui 6 in MotoGP.