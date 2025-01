Sport.quotidiano.net - Vagnozzi, l’uomo "ombra". La sua impronta su Sinner

C’è il marchio made in Marche nel trionfo di Jannikagli Australian Open. Il coach castoranese Simone, 41 anni, è stato premiato a Melbourne insieme all’allievo che ha portato in cima al mondo. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo fondamentale del tecnico piceno nella crescita esponenziale del tennista altoatesino, vincitore del suo terzo Slam in carriera. "Un gesto che apprezziamo molto", ha commentatodopo aver ricevuto il premio dall’organizzazione insieme al co-allenatore Darren Cahill. Il coach marchigiano, con la sua proverbiale umiltà, ha scherzato: "per fortuna non ho i problemi di spazio di Jannik per i trofei". La finale ha vistodominare il tedesco Alexander Zverev in tre set (6-3, 7-6, 6-3), in quella chedefinisce la miglior partita del torneo.