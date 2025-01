Oasport.it - US Open 2025, si comincia di domenica! Il torneo durerà 15 giorni

Dopo Roland Garros e Australian, anche lo UScomincerà di. Dall’edizione di quest’anno, infatti, lo Slam americano inizierà prima del solito e avrà una durata di quindici. Ilprenderà il via24 agosto e terminerà7 settembre.Il cambiamento riguarderà solamente i match di primo turno, che verranno distribuiti non più solo due, ma su tre, come già avviene ormai da un po’ di anni a Parigi e dalla passata stagione anche a Melbourne. Solamente Wimbledon tra i quattro Slam non ha ancora cambiato programma, con illondinese che inizierà sempre di lunedì.Sicuramente aprile ilgià allapermette agli organizzatori di aumentare gli introiti economici e commerciali. Sarà prevista una sessione diurna e una serale sull’Arthur Ashe e anche sul Louis Armstrong, senza dimenticare gli altri campi secondari.