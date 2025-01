Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Cosimo D’Adorante: Ecco Chi E’ Il Ricco Corteggiatore Di Tina!

Cipollari debutta come tronista ae sembra aver già trovato ilperfetto: l’imprenditoreMino Dadorante. Sarà vero amore?Cipollari e il misterioso: è già colpo di fulmine?Cipollari è tornata sotto i riflettori con un ruolo inedito che ha già acceso la curiosità del pubblico. La storica opinionista diha fatto il suo debutto come tronista e tra i pretendenti ha deciso di approfondire la conoscenza di un uomo che non passa certo inosservato:Mino Dadorante.Imprenditore di successo, 47 anni e originario di Mesagne, in provincia di Lecce,sembra avere tutte le carte in regola per far breccia nel cuore di. Lontano dall’immagine del classico, vanta una carriera sfavillante: gestisce un’azienda immobiliare specializzata in ristrutturazioni, un’impresa informatica, una società agricola e un’attività di ricerca e sviluppo.