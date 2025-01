Iltempo.it - Una "manina" estera dietro al caso Almasri? Il sospetto di Tajani

La '' di qualche Paese stranieroal? Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, intervistato a Dritto e rovescio, su Rete4, interviene diffusamente sul cortocircuito tra giustizia e politica sfociato con l'iniziativa della procura di Roma nei confronti della premier Giorgia Meloni, dei ministri Piantedosi e Nordio e del sottosegretario Mantovano sul rimpatrio del generale libico. "Sulla vicendauno, due, tre 'casi' fanno pensare male. Non vorrei che ci fosse veramente un attacco politico, anche magari con il sostegno di qualcun altro, all'estero", affermaintervistato da Paolo Del Debbio. "Non va bene così perché si fa anche un danno all'immagine del nostro paese a finire su tutti i giornali internazionali come se metà dei membri del governo fossero dei pericolosi criminali perché sono indagati della magistratura", aggiunge il vicepremier.