Ultime Notizie Roma del 30-01-2025 ore 14 | 10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in a Can you Nice nel sud della striscia di Gaza rilascio di 3 ostaggi italiani 5 thailandesi rapiti il 7 ottobre l’ha già visto l’amica pubblicato un video della ventinovenne civile herbelia Cuda e diga di Mosè che ha compiuto 80 anni in cattività che si abbracciano durante i preparativi per la liberazione PDF ha confermato che la suda testa a gamberger è stata rilasciata nel nord di Gaza ed entrata in territorio israeliano le immagini mostrano una folla di Civili in attesa di rilascio degli Ortaggi Tumblr applicati sugli edifici bombardati pericolosamente in bilico Washington contro il volo tra un aereo di linea un elicottero a bordo la squadra di pattinaggio sono stati recuperati almeno 30 corpi pezzi dei velivoli sono caduti nel fiume potomac l’aereo era un volo American Airlines 64 le persone a bordo l’elicottero Black militari in volo di addestramento con 3 soldati non avrebbe risposto ad avvertimenti Fai condanna dell’Europa basta sburgo grave rischio per gli abitanti della Terra dei Fuochi d’Italia interventi alla CEDU riconosce un rischio per la vita reale accertabile che può essere imminente Don patriciello Quante calorie subito Non ricordo con molta i nostri morti di cancro tra motori del ricorso basta annunci lo Stato intervenga il caso alla Mastri il Parlamento bloccato fino a martedì meloni sceglie Buongiorno come avvocata la premi ha ricevuto una notifica di indagine insieme ministri nord piantedosi al Sottosegretario Mantovano non è un avviso di garanzia ma un atto dovuto far sapere l’associazione Nazionale magistrati deciderà il tribunale dei ministri E ora parliamo di scuola ricorso di ANIEF contro insegnanti della scuola che hanno lavorato nella scuola paritaria tutto il presidente nazionale del sindacato ANIEF Marcello Pacifico importante dopo lo stop della Corte Costituzionale potrebbe ribaltarsi avere semaforo verde invece la ricostruzione di carriera di tutto il personale che ha lavorato in passato dalle scuole paritarie stato assunto dallo stato a sollevatore un tribunale italiano la questione incontro di Giustizia Europea come tutti sanno con le sentenze della Corte di Giustizia Europea sono vincolanti anche per il giudice Nazionale quindi vediamo il 12 marzo cosa ha deciso ma nel frattempo consigliamo a tutti i tuoi aderire gratuitamente al ricorso che stiamo presentando e per farlo bisogna Certamente inviare una volta fatta la preadesione inviare una diffida almeno per interrompere la quella parte economica che può recuperare che potrebbe essere prescritte e quindi è importante inviare comunque sono in attesa della sentenza della Corte giustizia europea fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa