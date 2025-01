Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-01-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale giorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Parlamento fino a martedì per il caso al Master II saltano le addizioni dei ministri Nordio piantedosi Sospendi lavori in aula alla camera al Senato su richiesta delle opposizioni Finché il governo non si presenterà chiarire difenderò li vado avanti Ha detto la meloni la premier ministre il Sottosegretario Mantovano indicano tutti Giulia Buongiorno come difensore Davanti al Tribunale dei ministri l’associazione Nazionale magistrati contro cacca la riforma non c’entra e disinformazione bocche cucite in procura Ma gli avvocati criticano i PM servirà il confronto in parlamento la scelta di lo vuoi è stata sbagliata domani La decisione viene a casa inchiesta Santanchè il giudice chiede che resti a Milano vertice Palazzo Chigi sul Picco di sbarchi di migranti della Libia la decisione delle Corti d’Appello sui trattenimenti nei centri in Albania Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare un centro per migranti nel carcere di Guantanamo che vai bene voleva chiudere tra un po’ lo trasformerà in un centro di detenzione per migranti illegali il presidente anche attaccato l’ha visto che già i Power Alfred hanno fallito nel fermare il problema è che hanno creato con inflazione io lo farò riducendo le regole spingendo per la produzione energetica americana riequilibra gli scambi commerciali internazionali e rilanciando la manifattura statunitense a Marta libera dopo 481 giorni di prigionia ghazal 5 ostaggi thailandesi e tre italiani la ventinovenne civile ricevuta la soldatessa ventenne a gamberger gadi Moses che ha compiuto 80 anni in cattività in cambio saranno rilasciati i 110 detenuti palestinesi di cui 33 ergastolani 47 condannati diverte pene detentive e 30 minorenni e Donne con il tè in condotta si dovrà affrontare una prova in più per ottenere la maturità Bisognerà portare allora l’ho nella borato in materia di cittadinanza L’Italia ha segnato dal consiglio di classe erano vita prevista da un decreto del ministro dell’istruzione valditara il nostro obiettivo è una scuola con standard di qualità sempre più alti fondamentali centralità della persona e cultura del rispetto le commissioni d’esame saranno composte da un presidente esterno da 3 membri esterni le 3 interni le seconde prove saranno latino classico e matematica allo Scientifico voltiamo pagina Emis Killa e rinuncia il Festival di Sanremo dopo la notizia che indagato dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulle curve di inter-milan preferisco fare un passo indietro non c’era per 35 anni altech Emiliano Rudolf giambelli è indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta doppia curva dell’Adidas di affari criminali del mondo ultra interista o milanista che a fine settembre ha portato a 19 misure cautelari azzeramento delle due curve di Milano a un Daspo che ti vieta di andare allo stadio per tre anni non sarà sostituito tra i Big in gara Sanremo che restano 29 fa sapere la RAI la procura di Milano ha rinviato a giudizio Chiara Ferragni per la vicenda della presunta truffa del pandoro Pink Christmas per le uova di cioccolato non ha commesso alcun reato dice la difesa delle influenze credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno dovrà purtroppo convivere ancora nel tempo con questa cosa che ritengo profondamente ingiusta non sono pronta a lottare con ancora Maggiore determinazione per fare la mia assoluta innocenza la replica di Ferragni 8 consumatori indicati dai PM come persone informate sui fatti Quindi testimoni Champions l’Inter batte il monaco 30 Ottavia San Siro decide la tripletta di lautaro Martinez Atalanta Milan meno Juventus dove vanno a giocare i play-off per continuare il cammino la squadra di Gasperini Ha pareggiato 2-2 Barcellona crollo Invece per i rossoneri 21 della Dinamo Zagabria per la squadra di notte a battuta 20 in casa del Benfica prende il Bologna con lo Sporting festa del tennis azzurro al Quirinale da Mattarella e campioni a della David da Polini a berrettini da Musetti Errani siete stati straordinari grandissimo spirito di squadra ha detto che avete messo al vertice del mondo diventi un’abitudine commentato il capo dello Stato dove non certo non c’era spinner dopo il trionfo in Australia non è stato uno sgarbo afferma il presidente della Federtennis Binaghi e noi per il momento ci fermiamo qui in buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa