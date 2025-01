Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Dal 6 Marzo nelle sale Italiane “Come se non ci fosse un domani”

Il film supresentato a ottobre alla 19° Festa del Cinema di RomaRoma 29.01.2025 –SE NON CIUNè il documentario su, che dopo essere stato presentato in anteprima mondiale nella sezione Special Screenings della 19° edizione della Festa del Cinema di Roma nel 2024, arriverà finalmentedal 62025 distribuito da Maestro Distribution, che per l’occasione ne svela il poster ufficiale.SE NON CIUNè diretto da Riccardo Cremona e Matteo Keffer, due registi con all’attivo numerosi lavori su temi sociali e ambientali che per la prima volta si cimentano in un lungometraggio per il grande schermo, ed è stato scritto con la consulenza di Paolo Giordano. E’ una produzione Motorino Amaranto e GreenBoo Production con Maestro Distribution e prodotto da Ottavia Virzì.