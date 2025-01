Inter-news.it - UFFICIALE – Kings League e Serie A insieme: nuova collaborazione

Nasce latra lae la LegaA. Il comunicato della Lega che annuncia il nuovo connubio.– Il nuovo anno porta sempre qualcosa di nuovo e, nel panorama calcistico italiano, lo sviluppo più notevole è senza dubbio l`arrivo della. Un`innovativa competizione di calcio a 7 nata in Spagna nel 2022, fondata dal leggendario calciatore spagnolo Gerard Piqué. Questacompetizione porta il gioco più bello del mondo in unadimensione, con un regolamento che rende le partite dinamiche ed emozionanti, grazie ad un format diverso. Non si può pareggiare, le gare sono più brevi e le carte segrete imprevedibili le rendono una diversa dall’altra.: la– Ed è proprio per questo chee LegaA, da oggi, sono una accanto all’altra e per sviluppare una sinergia che le vedrà collaborare nei prossimi mesi in modo proficuo su eventi, contenuti e attività.