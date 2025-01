Linkiesta.it - Trump ha sospeso i finanziamenti americani alle ong e ai media indipendenti ucraini

Il 20 gennaio l’amministrazionehaper novanta giorni il programma di aiuti finanziari dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) per effettuare «ulteriori verifiche finanziarie». Questa interruzione potrebbe mettere in crisi molte organizzazioni non governative ucraine sostenute dal governo americano, tra cui quelle impegnate nella ricostruzione delle scuole distrutte dai bombardamenti russi, nel ripristino delle infrastrutture critiche e nella fornitura di medicinali nelle zone vicine al fronte. «Avvieremo presto consultazioni con i nostri partnerper ripristinare iai progetti umanitari in Ucraina», ha scritto sulla sua pagina Facebook la vice ministra Iryna Vereshchuk, esortando le ong beneficiarie degli aiuti a fare il possibile per non perdere il personale e preservare i risultati ottenuti fino a oggi.