Ilfattoquotidiano.it - Trump accusa Biden, Obama e disabili dell’incidente aereo a Washington: “Assunte persone non qualificate”

Donaldè entrato in conferenza stampa dopo l’incidentedi mercoledì sera sul fiume Potomac, sui cieli di, ma pochissime sono stati gli aggiornamenti forniti: non ci sono sopravvissuti tra le 67coinvolte nello schianto tra uncivile e un elicottero militare e “i moniti (dalla torre di controllo, ndr) sono stati dati tardi, secondi dopo la collisione”. Per il resto, dopo aver commentato con un “ovviamente l’elicottero era nel posto sbagliato nel momento sbagliato”, ha trasformato il suo intervento in un comizio che ha usato per attaccare i suoi avversari.Sotto i suoi colpi sono finiti Baracke Joe, colpevoli di aver avallato delle modifiche agli standard di sicurezza dei voli: “Io ho messo la sicurezza al primo posto, loro la politica”, ha detto prima di scagliarsi anche contro il ministro dei Trasporti uscente, Pete Buttigieg: “Era un disastro.