Ilfattoquotidiano.it - Trasporti pubblici gratis per gli under 26, nel bilancio del Piemonte non ci sono i fondi per realizzare la promessa del governatore Cirio

Treni, autobus, tram e metro gratuiti per gli26. Che ne è stato dellacon cui ildelAlbertoha provato a sedurre studenti e giovani lavoratori in vista delle urne? Deiche servirebbero non c’è traccia nelle bozze deldi previsione in questi giorni all’esame delle Commissioni regionali. La misura era finita nel programma con cuia giugno 2024 ha ottenuto il rinnovo del mandato per altri cinque anni e si rintraccia sul suo sito personale alla voce “Infrastrutture, collegamenti e mobilità”, tra le priorità dei primi cento giorni.Vi si legge: “Si comincia entro la fine del 2024 a Torino e nell’area metropolitana con l’obiettivo di ampliare la sperimentazione ad altri centri urbani, che potranno anche beneficiare del maggior sostegno del Tpl e ridurre il traffico veicolare.