Dayitalianews.com - Tragedia nel mondo dell’hard: star di Onlyfans cade dal balcone mentre girava un video hot con due uomini

Ilè scosso da un’assurda: ladiAnna Beatriz Pereira Alves, nota online col nome di Anna Polly, è morta precipitando daldi un hotel dove, a quanto pare, stava girando una scena hot con due. Il suo corpo è stato ritrovato in un cortile di un hotel di Nova Iguacu, a circa 40 chilometri da Rio de Janeiro, in Brasile.La morte delladiSecondo il resoconto dei media locali la donna 28enne stava girando, o comunque stava preparando la scena per unhot con altri due, da pubblicare poi sulla nota piattaforma per adulti. Come riferito dal Daily Mail i dueche erano con lei avrebbero fornito testimonianze contrastanti sulla, ma per il momento non è stato effettuato alcun arresto. Anna è morta il 23 gennaio, ma la notizia del suo decesso è stata diffusa solo ora.