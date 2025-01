Anteprima24.it - Tragedia a Castelnuovo di Conza, morto il sindaco Francesco Di Geronimo

Tempo di lettura: 2 minutiUna vita dedicata alla cultura, alla politica e all’amore per la comunità castelnovese. Se ne va così così improvvisamente, tra il dolore e lo sconcerto di una intera comunità della Valle del Sele sotto shock, ildel Comune didiDi, deceduto questa mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria della Speranza dove era stato ricoverato a seguito di un intervento chirurgico d’urgenza circa due settimane fa. Settantanove anni, docente, studioso e autore di numerosi volumi di storia locale, politico e fondatore del Partito Democratico, ultimocomunista della provincia di Salerno e già presidente del Consiglio dell’Ente Provincia di Palazzo Sant’Agostino dal 1997 al 1999, Di, è stato un amministratore e un politico eccellente, vantando una carriera politica importante in Campania e con lo sguardo sempre rivolto alla sua comunità che stava amministrando dal 2024 per il suo secondo mandato, il comune didi