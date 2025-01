Bergamonews.it - Tosta, combattente e compatta: Atalanta, una grandissima prestazione a Barcellona

Grande,dell’che gioca alla pari cole pareggia 2 a 2 una gara che avrebbe potuto anche finire diversamente.Questo pareggio significa nono posto finale, appena una posizione sotto la qualificazione diretta agli ottavi di finale e playoff da testa di serie contro una tra Club Brugge e Sporting Lisbona. Primo tempo equilibrato, con gli spagnoli più tecnici ma i nostri pronti a sfruttare gli ampi spazi lasciati liberi. Peccato non essere riusciti a sfruttare al meglio alcune situazioni createsi. Nella ripresa, neanche il tempo di iniziare e il Barça va sopra in un’azione di contropiede con Carnesecchi non prontissimo ad uscire su Yamal che mette dentro.Reazione da grande squadra che porta al pareggio con Ederson che segna una rete da antologia. Ma il vantaggio dura poco, disattenzione difensiva e siamo ancora sotto.