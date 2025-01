.com - Toscana, elezioni regionali: un sondaggio attribuisce a Giani oltre il 50%. E vincerebbe anche senza M5S

Leggi su .com

Focus sulle prossimein. Eugenio, presidente uscente, è il candidato del Pd, ma ancora non sa se potrà contare sul “campo largo” rappresentato dal Movimento 5 Stelle. Il Centrodestra non ha ancora scelto ufficialmente il proprio candidato, ma da tempo si sussurra della discesa in campo, a livello regionale, del sindaco .L'articolo: unil 50%. EM5S proviene da Firenze Post.