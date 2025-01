Lanazione.it - Torna il premio "Il Bel San Giovanni": ecco chi sono i vincitori

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 30 gennaio 2025 - Si è tenuta a Firenze la cerimonia per il 229/o anniversario della fondazione della società di SanBattista, con la consegna del 34/o'Il Bel San' a Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini; a Nicola Salvioli, restauratore specializzato nel restauro di manufatti in metallo e cuoio; a Luigi Zangheri, già docente di Storia del giardino e del paesaggio presso l'Università di Firenze (il riconoscimento è stato ritirato dal principe Gianfranco Grimaldi); a Claudio Bertini e Massimo Gramigni fondatori di Prg. "Da tantissimi anni - sottolinea Sara Funaro, sindaca di Firenze - la Società di Sanfa un lavoro straordinario per conservare le nostre tradizioni e per fare in modo che vengano valorizzate le personalità del nostro territorio.