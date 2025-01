Inter-news.it - Toni: «Lautaro Martinez ritornato ‘killer’. Thuram può superarlo»

ha parlato di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il Toro ha realizzato una tripletta fantastica in Inter-Monaco. COPPIA GOL – A Prime Video, l'ex bomber Luca Toni parla dei due attaccanti principi dell'Inter, Lautaro Martinez e Marcus Thuram: «Lautaro Martinez un killer di area di rigore, evidentemente era molto strano quando sbagliava gol sotto porta. Inter ingiocabile? Fisicamente fortissimi, gruppo felice, stanno tutti alla grande. Thuram esempio positivo e acquisto fantastico, come giocatore è cresciuto tantissimo. Faceva fare gol, ma ora è migliorato sotto porta anche grazie a Lautaro Martinez. Lo potrà superare».