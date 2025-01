Juventusnews24.com - Thiago Motta a Sky: «Il Benfica ha fatto meglio di noi, non ci sono scuse. Ora dobbiamo resettare e pensare all’Empoli»

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juve, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il match di Champions League con ilha parlato nel post-partita di Juve, sfida di Champions League, ai microfoni di Sky.PARTITA – «Durante la partita ilhadi noi, nel primo tempostati superiori poi hanno gestito bene, nel secondo tempo abbiamo giocato. Ci è mancato arrivare un po’ nell’area avversaria, adesso»INFORTUNIO KALULU – «Vediamo,valutarlo. E’ scivolato, ha sentito dietro e diceva che aveva un punto che gli dava fastidio e non ha potuto continuare la partita. E’ entrato Locatelli come difensore centrale che habene in un ruolo che non è il suo. Per necessità delle volte abbiamo dovuto sistemare giocatori in altre posizioni e l’importante è che loro riescono a dare la disponibilità».