Panorama.it - The White Lotus: tutto sulla terza stagione ambientata in Thailandia

Leggi su Panorama.it

Ciò che era nato come un esperimento televisivo targato HBO si è rapidamente trasformato in un autentico fenomeno mediatico. Girata in piena pandemia e concepita inizialmente come una produzione di nicchia, Theha saputo imporsi come una serie di culto, capace di conquistare pubblico e critica su scala globale.Oltre a ridefinire i codici della satira sociale, la serie ha contribuito a riportare sotto i riflettori talenti straordinari, dall’iconica americana Jennifer Coolidge all’italiana Sabrina Impacciatore. Ora, dopo due stagioni di successo alle spalle, l’attesa per il terzo capitolo è alle stelle: questa volta, lo scenario sarà la, una destinazione esotica che promette nuove rivelazioni e intrighi.quello che c'è da sapereLa cornice è ancora una volta un resort di lusso, un paradiso dorato pronto ad accogliere un gruppo di facoltosi vacanzieri in fuga dalla routine.