The– Ilal tuo, ladelFilm del 2006 balzato in Top 10 di Netflix, The– Ilal tuoè un thriller diretto da Clark Johnson, ispirato al romanzo dell’ex agente segreto Gerald Petievich, con protagonisti Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria e Kim Basinger.Nel film, un agente dei servizi segreti viene incastrato come talpa in un tentativo di assassinio del Presidente. Deve riabilitare il suo nome e sventare un altro tentativo di assassinio mentre è in fuga da un agente della Divisione di intelligence protettiva dei servizi segreti.La trama di The– Ilal tuoPete Garrison (Michael Douglas) è un agente dei servizi segreti e guardia del corpo della First Lady degli Stati Uniti Sarah Ballentine (Kim Basinger), con la quale ha una relazione.