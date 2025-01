The Boy | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

The Boy: ladeldelIlgiallo-horror del 2016 The Boy, diretto da William Brent Bell segue la vita di una tata di nome Greta Evans (Lauren Cohan), che lascia la sua vita nel Montana per andare a lavorare in Inghilterra. Non si tratta però di un lavoro ordinario, poiché le viene chiesto di badare a una bambola di nome Brahms. Greta segue le regole: nutrire e accudire Brahms, assicurarsi che non sia solo, evitare la soffitta e non invitare fidanzati a casa. Tuttavia, dopo poco tempo, Greta si accorge che qualcosa non va e inizia ad indagare.Con uno dei migliori colpi di scena di unhorror, la conclusione di The Boy è un completo shock ed è difficile prevedere cosa accadrà nell’atto. Sebbene il colpo di scena del terzo atto sia l’aspetto più notevole del, esso presenta temi più profondi che lo rendono più malinconico rispetto ai tipici dihorror di intrattenimento.