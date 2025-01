Terremoto nel materano poco fa | magnitudo 27

Thesocialpost.it - Terremoto nel materano poco fa: magnitudo 2,7

Una scossa didi2,9 è stata registrata questa mattina in Basilicata, con epicentro a sei chilometri da Gorgoglione, in provincia di Matera. Il sisma si è verificato alle 7:21, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).Nessun danno segnalatoNonostante la percezione del movimento tellurico, al momento non si registrano danni a persone o edifici. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti.L’area interessataGorgoglione, piccolo comune della provincia di Matera, si trova in una zona a bassa sismicità rispetto ad altre aree dell’Italia meridionale. Tuttavia, eventi di questa intensità non sono rari e rientrano nella normale attività sismica della regione.Monitoraggio in corsoGli esperti dell’INGV continueranno a seguire l’evoluzione della situazione, mentre la Protezione Civile resta in allerta per intervenire in caso di necessità.