Puntomagazine.it - Terra Fuochi, Auriemma (M5S) Confermato ciò che da tempo sosteniamo, governo da risposte

Leggi su Puntomagazine.it

(M5S): “CEDU condanna l’Italia, ora bonifiche per ladei”Roma, 30 gen. – “La Corte europea per i diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non aver tutelato la salute dei cittadini delladei. Sono anni che lo diciamo in tutte le sedi, insieme alle associazioni, ai comitati e cittadini, che esiste una vera e propria emergenza ambientale. L’aumento degli indici tumorali nei nostri territori ne è la prova. L’ultimo report di Legambiente sulla qualità dell’aria ha registrato Acerra come la città più inquinata della Campania nel 2024. Altro elemento preoccupante è l’inquinamento delle falde acquifere, tema di cui oggi si parla ancora molto poco, ma che ho già denunciato nel tavolo tecnico sulladeilo scorso maggio. Per questo in Commissione Ecomafie abbiamo chiesto ed ottenuto l’apertura di un filone di inchiesta specifico sull’inquinamento delle falde acquifere.