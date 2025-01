Primacampania.it - Terra dei Fuochi, l’Italia condannata dalla Corte Europea: “Rischio di morte imminente, servono azioni immediate”

Leggi su Primacampania.it

STRASBURGO – Ladei Diritti Umani ha emesso una sentenza durissima contro, accusando lo Stato di non aver fatto abbastanza per proteggere la salute dei cittadini che vivono nelladei, l’area compresa tra le province di Napoli e Caserta devastata da inmento di rifiuti tossici, discariche abusive e roghi illegali.Accogliendo parte dei ricorsi presentati da residenti e associlocali, i giudici di Strasburgo hanno stabilito cheha due anni di tempo per adottare misure concrete ed efficaci per contrastare l’emergenza ambientale e sanitaria. Laha certificato un “disufficientemente grave, reale e accertabile”, definendolo persino “”, e ha evidenziato l’assenza di una risposta sistematica e coordinata da parte delle autorità competenti.