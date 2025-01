Thesocialpost.it - Terra dei fuochi, l’Europa condanna l’Italia: “Mette in pericolo i cittadini”

La Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha emesso una sentenza definitiva controper la mancata tutela della salute degli abitanti delladei, l’area campana nota per l’inmento e lo smaltimento illegale di rifiuti tossici. Secondo la Corte, lo Stato italiano, pur essendo a conoscenza del problema da anni, non ha adottato misure adeguate per affrontare l’emergenza ambientale e sanitaria.La sentenza e le richieste della Corte EuropeaLa Cedu ha stabilito chedeve introdurre immediatamente misure generali per contrastare l’inquinamento nella zona, dando allo Stato due anni di tempo per:Sviluppare una strategia globale per risolvere la situazione;Istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente;Creare una piattaforma di informazione pubblica per garantire trasparenza ai