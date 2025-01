Terra dei Fuochi la Cedu condanna l’Italia | Non ha tutelato la vita dei cittadini

Leggi su Open.online

non ha fatto abbastanza per tutelare idelladei, l’ampia area campana in cui per decenni sono stati inti e bruciati rifiuti tossici: la sentenza definitiva dinei confronti del nostro Paese arriva dalla Corte europea dei diritti umani. Secondo lale autorità italiane hanno messo a rischio ladegli abitanti locali e, pur essendo ben consapevole della situazione, non ha preso alcuna contromisura. Anzi, avrebbe coperto alcuni informazioni «per lunghi periodi con il segreto di Stato». La Corte ha quindi stabilito, a conclusione di un processo iniziato con i ricorsi di 41 individui e 5 associazioni, che Roma dovrà introdurre rapidamente e «senza indugio» misure generali che affrontino in modo adeguato il fenomeno dell’inquinamento in questione.