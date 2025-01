Anteprima24.it - Terra dei Fuochi, il pentito Schiavone: “In 20 anni rischiano di morire tutti”

Tempo di lettura: 2 minutiUn affare da 600-700 milioni di lire al mese, che ha devastato terre nelle quali, visti i veleni sotti, si poteva immaginare “che nel giro di vent’morissero”. Parole che mettevano i brividi quelle pronunciate nel 1997 daldel clan dei casalesi Carminedavanti alla Commissione ecomafie, ma i verbali di quella audizione furono desecretati solo nel 2013. E’ uno degli addebiti mossi all’Italia dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza di oggi sulladei.“Data l’ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi.