Bergamonews.it - Teb T1, da Bergamo a Vertova in 51 minuti: il tracciato del prolungamento

Leggi su Bergamonews.it

Ranica. Un passo concreto che un’intera valle aspettava da nove anni. Mercoledì 29 gennaio è stato consegnato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il pre-progetto con ildeldella linea Teb T1 da Albino a.Era il 10 ottobre 2016 quando avenne istituito il Comitato per l’estensione della tramvia fino al cuore della Media Val Seriana. Il primo segnale dell’enorme interesse dei cittadini per un’opera che, come spiega il presidente Teb Filippo Simonetti, “porterà rilevanti benefici economici, urbanistici e sociali”.“Si tratta di un momento storico per la Val Seriana – commenta il sindaco diRiccardo Cagnoni -. Alla genesi del Comitato avevamo raccolto più di 15mila adesioni e il sostegno di alcuni dei più importanti imprenditori del territorio, come Percassi e Radici, oltre che delle associazioni di categoria: con il treno per Orio e le linee Teb la città die la sua provincia potrebbero presto essere prese come modello nazionale”.