Teatro dei piccoli | alla Mostra d’Oltremare con Pulcinella e la Bella e la Bestia

Tra musica ee lae lasono i protagonisti dei due nuovi spettacoli in programma, da sabato primo febbraio (ore 11), neldeidellaa Napoli. La programmazione, ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune e la direzione della, comincia sabato con “. all’Opera”, un concerto spettacolo di Progetto Sonora con Salvatore Prezioso (nel ruolo di conduttore), le guarattelle napoletane di Selvaggia Filippini e le musiche dal vivo di Aniello Iaccarino (pianoforte) e Giuseppe Lettiero (clarinetto). “Un concerto per guarattelle, musici e bambini – si legge in una nota del direttore artistico Eugenio Ottieri – con cui vogliamo avvicinare i nostrispettatori (dai 3 anni in su)grande musica di ogni tempo e che, attraverso piccole sezioni di laboratorio, offre al pubblico la possibilità di partecipare attivamenterappresentazione stessa”.