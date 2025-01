Agi.it - Tajani sicuro: "Sul caso Almasri l'archiviazione sarà inevitabile"

AGI - "La decisione di iscrivere nel registro degli indagati presso il Tribunale dei Ministri il presidente del Consiglio, non si capisce perché, due ministri e un sottosegretario, arriva alla vigilia del dibattito in Parlamento sulla riforma della Giustizia. 'A pensare male si fa sempre bene' diceva Andreotti. Non solo, arriva anche a pochi giorni dalla manifestazione di una parte dei magistrati contro la proposta di riforma del governo". Antonio, intervistato dal Tempo, inquadra così la vicendae le sue ricadute giudiziarie sul governo, dicendosi, "molto deluso e perplesso" proprio quanto alla protesta delle toghe sul dossier Giustizia. "Per fortuna - riprende il ministro degli Esteri - non tutta la magistratura la pensa così, la grande maggioranza la pensa diversamente, mi riferisco a quei magistrati che lavorano e non fanno propaganda politica".